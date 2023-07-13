Temmuz'da emeklinin zam oranı netleşmişti. Yüzde 25 oranında zam alacak emekliler 7500 TL alanların da zamdan faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor. Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. TBMM'de kabul edilen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Peki en düşük emekli maaşı yükseltilecek mi? Emekli zammı EYT'liye var mı? İşte detaylar.

7500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.

EYT kapsamında martta dilekçe verip emekli olanlar da yüzde 25 zam alabilecek mi?

EYT kapsamında martta dilekçe verenler 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister mart ister mayısta dilekçe verilsin başvuran herkes temmuzdaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

En düşük SSK, BAĞ-KUR, memur emekli aylığı ne kadar oldu?

En düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liraya çıktı. En düşük emekli aylığı, 2000 öncesi SSK emeklilerinde 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 4 bin 720 lira, BAĞ-KUR aylığı 5 bin 549 liraya, BAĞ-KUR (tarım) 4 bin 268 lira oldu. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseldiğinde yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi olan 3 bin 750 lira maaş farkı dâhil yeni ödeme alacak.

Temmuz’da en düşük emekli aylığına zam yapıldı mı?

Ayrıca 2023’ün başında en düşük emekli aylığı önce 5.500 liraya, ardından nisan ayında da 7.500 lira çıkarıldı. 2022 yılının ocak ayında da en düşük emekli maaşı 2.500 liraya, temmuz ayında 3.500 lira yükseltilmişti. 2023’ün temmuz ayında en düşük emekli aylığında herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi. Ocak ayında olduğu gibi temmuzda da en düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanacak.

Kök aylığı 5 bin 500 lira olanın maaşı zamlandı mı?

2023’ün ocak ayında 5.517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7.500 liraya yükseldi. Ancak bu temmuzda en düşük emekli aylığında artış olmadığı için yüzde 25’lik zam, ocak ayındaki 5.517 lira maaşa göre uygulanacak. Bu emeklinin maaşı 6.896 lira çıkacak. Bu tutar en düşük emekli aylığı olan 7.500 liradan düşük olduğu için emekli, temmuz ayında 7.500 lira maaş almaya devam edecek.

Memur emeklileri ne kadar enflasyon farkı zammı alacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifi, memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.