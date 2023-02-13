EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.