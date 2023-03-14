Eyüpspor 0-1 Altay
Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Eyüpspor ve Altay karşı karşıya geldi. Maç Altay’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
EYÜPSPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ
EYÜPSPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
#Eyüpspor
#Altay
#Spor Toto 1. Lig
#İbrahim Üzülmez
#Marco Paixao
1 saat önce
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