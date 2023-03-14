|
Reklam
Reklam
Özgün

Eyüp liderliği kaptırdı: Eyüpspor 0-1 Altay

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Eyüpspor evinde Altay’ı konuk etti. Altay, Marco Paixao’nun dakika 68’de attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Eyüpspor bu sonuçla 50 puanda kalarak liderlik koltuğunu Samsunspor’a kaptırdı. Altay aldığı altın değerindeki 3 puanla ligin alt sıralarında derin bir nefes aldı. Eyüpspor - Altay maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:58 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Eyüpspor 0-1 Altay

Eyüpspor 0-1 Altay

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Eyüpspor ve Altay karşı karşıya geldi. Maç Altay’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

EYÜPSPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Altay maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Eyüpspor
#Altay
#Spor Toto 1. Lig
#İbrahim Üzülmez
#Marco Paixao
1 saat önce
default-profile-img
Eyüp liderliği kaptırdı: Eyüpspor 0-1 Altay
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.