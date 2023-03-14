Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Samsunspor evinde Bandırmaspor’u konuk etti. 2 kırmızı kartın çıktığı ve 5 golün atıldığı maçta Samsunspor Bandırmaspor’u 5-0 mağlup etti. Goller dakika 32’ Ahmet Sagat (pen), 71’ Yunus Emre Çift, 80’ Moryke Fofana, 85’ Emre Demir ve 90’ Moryke Fofana’dan geldi. Bandırmaspor’da Georgios Koutroubis ve Cebio Soukou kırmızı kart görerek takımının 9 kişi kalmasına sebep oldu. Eyüpspor’un Altay’a 1-0 yenilmesiyle Samsunspor tekrardan liderlik koltuğu devraldı. Samsunspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.