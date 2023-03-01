Eyüpspor 1-0 Bodrumspor
Spor Toto 1. Lig’de ertelenen 23. hafta maçında Eyüpspor - Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maç Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
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