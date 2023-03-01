|
Reklam
Reklam
Özgün

Eyüpspor liderlik koltuğunu tekrar devraldı : Eyüpspor 1-0 Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor maçı dün akşam oynandı. Eyüpspor evinde Bodrumspor’u 1-0 mağlup etti. Gol dakika 76’ İbrahim Akdağ’dan geldi. Eyüpspor bu sonuçla puanını 44’e yükselterek Yılport Samsunspor’a verdiği liderlik koltuğunu tekrar devraldı. Eyüpspor - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:27 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eyüpspor 1-0 Bodrumspor

Eyüpspor 1-0 Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig’de ertelenen 23. hafta maçında Eyüpspor - Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maç Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Bodrumspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU



#Eyüpspor
#Bodrumspor
#Spor Toto 1. Lig
#maç özeti
#puan durumu
8 dakika önce
default-profile-img
Eyüpspor liderlik koltuğunu tekrar devraldı : Eyüpspor 1-0 Bodrumspor
Depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı
Sırbistan Kosova kararını duyurdu
Milyonlarca kişinin beklediği EYT yasalaştı
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya 35 milyon euro
Yenilenebilir enerjiye rekor yatırım
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.