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Eyüpspor tam gaz yola devam: Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig 6. hafta açılış maçında evinde Ümraniyespor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın 2. yarısında Eyüpspor Caner Erkin ve Ahmed Kutucu ile 2 gol bularak maçtan 2-0 galip ayrıldı. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Eyüpspor bu sonuçla birlikte puanını 18’e çıkararak zirvedeki yerini korudu. Ümraniyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Eyüpspor - Ümraniyespor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:57 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor maç özeti

Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor maç özeti

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Eyüpspor evinde Ümraniyespor’u ağırladı. Maç Eyüpspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 60’ Caner Erkin ve 90’ Ahmed Kutucu’dan geldi. Eyüspor - Ümraniyespor maç özeti haberimizde.

EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Ümraniyespor maç özetini izlemek için

EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

EYÜPSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ ARDINDAN

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, en iyi oyunlarını oynamadıklarını ama böyle oynarken kazanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Ümraniyespor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu bilerek maça hazırlandıklarını aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunu ne kadar ortadan kaldırmak istesek de oyuncular üzerinde 5 maçlık kazanma serisinin baskısı vardı. Işıklar bize döndü. Bu durum ilk 45 dakika oyunumuza yansıdı. Rakibe ataklar verdik ve ritmimizi yakalayamadık. Bugünün pozitif yanı en iyi oyunumuzu oynamadan kazanmaktı. Kötü oynamadık ama en iyi oyunumuz değildi. Bizim hedefimiz Süper Lig, şampiyonluk. Şampiyon takımlar bu tip maçları da kazanarak ilerlerler. Sonuç olarak kazandık, mutluyuz. İyi gidişimizi devam ettirmeye çalışacağız."

Gürsel: "Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mücadele anlamında daha iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş sergilediklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Mücadele anlamında takım geçen haftaya göre yukarıya gitti. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var. Pozisyon olarak rakibin üstüne giden bir takım olmamız gerekiyor. Bunların hepsi çabuk oluşmuyor. Daha fazla çalışıp daha iyi bir Ümraniyespor izlettireceğimize inanıyoruz. Yakaladığımız pozisyon da vardı, değerlendirsek öz güvenimiz yerine gelecekti. Caner bireysel yeteneğinden bir gol attı. Daha sonra daha çok pas yapmaya başladık. Üretmek için denemeye başladık. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Geriden oyun kurmada eksiklerimiz var."




#Eyüpspor
#Ümraniyespor
#Trendyol 1. Lig
#Arda Turan
12 dakika önce
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Eyüpspor tam gaz yola devam: Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor