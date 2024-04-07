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Eyüpspor ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, sahasında Altay'ı ağırladı. Maçı 4-1 kazanan Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Peki Eyüpspor ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?

17:56 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 18:03 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Eyüpspor tarihi
Eyüpspor tarihi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-1'lik skorla Eyüpspor kazandı. Maçta galibiyet golleri; 8. ve 55. dakikalarda Bruno, 23. dakikada Recep Niyaz ve 64. dakikada Regattin'den geldi. Altay'ın tek golü 14. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.

Eyüpspor Süper Lig'de

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 67 puana yükseldi ve Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Eyüpspor Kulübü ne zaman kuruldu?

Eyüpspor Kulübü, 1919 yılında Eyüpsultan'da kurulan ve 1. Lig'de mücadele eden Türk spor kulübüdür. Kulüp, Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulmuştur. Takımın renkleri eflatun ve sarıdır. Futbol karşılaşmalarını 2.500 kişilik Eyüp Stadyumu'nda oynamaktadır. Seksenli yılların sonunda bir ara Emlakbank Eyüpspor adı altında da mücadele etmiştir.

Eyüp İdman Yurdu, 1919'da Cemal Kılıç ve arkadaşları tarafından kuruldu. 1927 yılında federasyona üye olan Eyüpspor, 1934'te 1. Lig'de şampiyon olarak İstanbul Ligi'ne yükseldi. Üç yıl boyunca İstanbul Liginin bir altı olan 1. Lig'de mücadele etti. 1956 yılında profesyonel olan Eyüpspor, 1959-60 sezonunda Mahalli Lig'de İstanbul şampiyonluğunu kazandı. 1970-1971 sezonunda 3. Lig'den adım attığı profesyonel liglerde 3 sezon yer aldıktan sonra amatöre düşen Eyüpspor, 1982-1983 sezonunda profesyonel lige bu kez 2. Lig'e adım attı. Ancak yine küme düşen Eyüpspor, bir sezon amatörde yer aldıktan sonra 1984 yılından itibaren profesyonel liglerde mücadele etmeye devam etti.

1981-82 sezonunda Terfi Ligi'nde, 1986-87 sezonunda 3. Lig'de, 2001-02'de yine 3. Lig'de şampiyonluklar yaşadı. 2013-2014 sezonunda mücadele ettiği 2. Ligden 3. lige düşmüştür. 2014-2015 Sezonunda mücadele ettiği 3. Lig 2.Grup'u lider bitirerek 2. Lig'e yeniden çıkma başarısı göstermiştir.

2018-19 2. Lig Beyaz grupta yer alan Eyüpspor Ferruh Özgün ile başladığı sezonda 9. haftanın ardından Ekrem Al yönetiminde ligde mücadele etti. 34 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 46 puan toplayarak grubunu 9. tamamladı. Sezon sonrası gerçekleşen genel kurulda Eyüpspor'un yeni başkanı Murat Özkaya oldu.

2020-21 sezonunda 2. Lig Kırmızı grupta sezonun bitimine 1 hafta kala Şampiyonluğunu ilan ederek 37 yıl aradan sonra 1. Lige yükseldi.

Eyüpspor oyuncu kadrosu

  1. Berke Özer
  2. Luccas Claro
  3. Fethi Özer
  4. Robin Yalçın
  5. Murat Uçar
  6. Mustafa Pektemek
  7. Adrien Regattin
  8. Birkan Tetik
  9. Uğur Demirok
  10. Fredy
  11. Ömer Bayram
  12. Recep Niyaz
  13. Ahmed Kutucu
  14. Alp Köseer
  15. Taşkın İlter
  16. Prince Ampem
  17. Jakhongir Urozov
  18. Melih Kabasakal
  19. Mete Kaan Demir
  20. Svit Sešlar
  21. Francis Ezeh
  22. Caner Erkin
  23. Metehan Baltacı
  24. Bekir Yılmaz
  25. Kubilay Anteplioğlu
  26. Gianni Bruno

Eyüpspor teknik direktörleri

Ali Beratlıgil (?-?)

İlhan Uralgil (1982-83)

Halil Güngördü (1990-91)

Erkan Yanardağ (1991-92)

Suat Mamat (1992)

Metin Kurt (1992-93)

Nevruz Şerif (1995-96)

Erkan Yanardağ (1996)

Abdülkerim Durmaz (2000-01)

Ender Konca (2002)

Turhan Özyazanlar (2002-03)

Yücel Uyar (2003-04)

Mücahit Yalçıntaş (2005)

Mehmet Şahan (2005-06)

Nurettin Yılmaz (2006-09)

Raif Öztürk (2009)

Nevruz Şerif (2009)

Adnan Dinçer (2009-10)

Hamza Hamzaoğlu (2010)

Cihat Arslan (2010-11)

Turhan Özyazanlar (2011)

Bahattin Demircan (2011-12)

Hasan Çelik (2012)

Eren Koç (2012-13)

Murat Şahin (2013)

Eren Koç (2013)

Armağan Turhan (2013)

Ümit İnal (2013)

Hikmet Sevim (2014-2016)

Ekrem Al (2017)

Erdoğan Yılmaz (2017)

Adnan Karakaya (2017)

Ekrem Al (2017-18)

Ferruh Özgün (2018)

Ekrem Al (2018)

Mehmet Ali Honca (2019)

Zafer Turan (2019-2022)

Hamza Hamzaoğlu (2022)

İbrahim Üzülmez (2022-2023)

Zafer Turan (2023)

Arda Turan (2023-)

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Eyüpspor ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?