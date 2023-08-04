Ülke genelinde hem nem hem de sıcaklıklar tavan yaptı. İstanbul'da bazı semtlerde sıcaklıklar 40 derecelere dayandı. Diyarbakır'da da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Peki, kavurucu Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Afrika menşeli sıcak hava dalgasının Türkiye'ye etkisi ve hafta sonu boyunca iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde seyredeceği hava sıcaklıkları konusunda açıklamalar yaptı.

Macit, yaptığı açıklamada: “Afrika'nın bu sıcak hava dalgasının, iç bölgelerde sıcaklığı 4 ila 8 derece, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise mevsim normallerini 2-4 derece aşacak şekilde artıracağını öngörüyoruz. Akdeniz kıyılarında yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da yüksek olacak.

SICAKLIKLAR 3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul'da bugünkü hava sıcaklığı 35 derece olacak, hafta sonu ise 33-34 derece seviyelerinde bekleniyor. Ankara'da bugün 34 derece gözüküyor ancak pazar günü sıcaklık 39 dereceye kadar tırmanabilir. İzmir'de ise bugün ve cumartesi hava sıcaklığı 36 derece olacak.

Bugün en yüksek sıcaklık 41 derece ile Diyarbakır ve Batman'da olacak. Günün en düşük sıcaklığı ise 28 derece ile Van'da bekleniyor.”

SOĞUK HAVA DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

Hafta başı itibarıyla kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların düşmeye başlayacağını ve mevsim normallerine dönmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Örneğin, İstanbul'da salı günü hava sıcaklığı 30 derece, Edirne'de 28, Tekirdağ'da ise 30 dereceye gerileyebilir."

"ÖNEMLİ BİR İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde:

Sıcaklarla bu yaz başımız derde girdi. El ninolu bir yıl yaşıyoruz. Kuraklık, aşırı sıcak hava dalgaları oluyor. Geçen hafta sakın dışarı çıkmayın, demiştik. Sıcak hava dalgası yine geliyor ama yine. Bu seferki sıcaklık ondan 2-3 derece altında olacak. Şiddeti geçen haftaki gibi değil. Geçen hafta hiç dışarı çıkmayın demiştik, bu sefer önemli bir işiniz yoksa çıkmayın diyoruz.

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Eyyam-ı bahur Ağustos ayının ilk yedi günü anlamına gelir.







