Özgün Eyyam-ı Bahur ne demek, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman?
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Eyyam-ı Bahur ne demek, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman?

Yaz sıcaklarının artması ile birlikte Eyyam-ı Bahur adı verilen yazın en sıcak günleri gündeme geldi. Eyyam-ı Bahur halk arasında çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak biliniyor. Peki, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte Eyyam-ı bahur tarihleri 2022...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyyam-ı Bahur nedir, Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi günler 2022?
Eyyam-ı Bahur

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan Eyyam ı bahur, genellikle Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında yaşanıyor. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan eyyam ı bahur ile özellikle yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyredecek.

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri için söyleniyor.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN?

Eyyam-ı bahur sıcakları bu yıl 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan eyyam ı bahur ile özellikle yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyredecek. Eyyam-ı bahur lkemizin bazı bölgelerinde bu sıcaklar Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcağın etkisi altına giriyor.

EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

-Bol su içmeli

-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı.

BUGÜN HAVA NASIL? (1 TEMMUZ 2022)

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Az bulutlu

ÇORUM 11°C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor: 40 dereceyi aşacak
FOTOĞRAF 13
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Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.<br><br>
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Yerini \"çöl sıcakları\", \"cehennem sıcakları\" ve \"Afrika sıcakları\" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyledi.<br>
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Yılın en sıcak günlerine halkın \"eyyam-ı bahur\" adını verdiğini belirten Toros, \"Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir.
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Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor\" dedi.
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\"İSTANBUL'DA 32 DERECEYE ÇIKACAK\"<br><br>Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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\"Sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek.
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Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
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Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor.\"
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\"10.00-16.00 ARASI ÇIKMAYIN\"<br><br>Vatandaşların sıcak günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.
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Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, \"Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık ​​mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız\" diye konuştu.
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Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.<br>
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EYYAM-I BAHUR NEDİR?<br><br>Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine Eyyam-ı Bahur deniyor. Dilimize Arapçadan giren kelime yaz aylarının son zamanlarına doğru yaşanan yüksek dereceli sıcaklar için kullanılıyor.<br><br>Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul ediliyor. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer.<br><br>Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor: 40 dereceyi aşacak
Türkiye'de yarından itibaren yılın en sıcak günleri olarak bilinen "eyyam-ı bahur"un etkisine girilecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
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