Dolar/TL için hala yıl sonu beklentileri 38 TL seviyesi olarak korunuyor. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşme kaydetti. 23 Mayıs Perşembe günü ise son rezerv durumunun açıklanmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım” açıklaması ve artan rezervler piyasada kuru baskıladı diyebiliriz. Devam eden politikalarla kurda sınırlı geri çekilmeler görülse de piyasada 30 TL ve altında fiyatlanma beklentisi bulunmuyor.