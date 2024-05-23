Merkez Bankası'nın, enflasyonun beklenilen üzerinde çıkması üzerine yaptığı sıkılaştırma ardından Mayıs ayında vereceği faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı yüzde 50'de sabit tutulması yönünde olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrası Mayıs 2024 Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.
Nisan ayı fiaz kararı ne oldu?
Merkez Bankası Mart ayında sıkı para politikası adımı atarak faiz oranını 500 baz puan artırması sonrası Nisan ayında faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına Mayıs ayında da politika faizini %50'de sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Faiz kararı sonrası altın ve dolarda durum ne olur?
Dolar/TL için hala yıl sonu beklentileri 38 TL seviyesi olarak korunuyor. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşme kaydetti. 23 Mayıs Perşembe günü ise son rezerv durumunun açıklanmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım” açıklaması ve artan rezervler piyasada kuru baskıladı diyebiliriz. Devam eden politikalarla kurda sınırlı geri çekilmeler görülse de piyasada 30 TL ve altında fiyatlanma beklentisi bulunmuyor.