Merkez Bankası'nın, enflasyonun beklenilen üzerinde çıkması üzerine yaptığı sıkılaştırma ardından Mayıs ayında vereceği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faiz kararı yüzde 50'de sabit tutulması yönünde olması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrası Mayıs 2024 Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklandı.

Mayıs ayı faiz kararı ne oldu?

TCMB mayıs ayında faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Kurul faiz kararı sonrasında yayınladığı metinde 'Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır' mesajını verirken, sıkı para politikası duruşunun ise sürdürüleceğine vurgu yaptı.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı sonrası yapılan açıklama şöyle;

Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Nisan ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Mart ayında sıkı para politikası adımı atarak faiz oranını 500 baz puan artırması sonrası Nisan ayında faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına Mayıs ayında da politika faizini %50'de sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Faiz kararı sonrası altın ve dolarda durum ne olur?

Dolar/TL için hala yıl sonu beklentileri 38 TL seviyesi olarak korunuyor. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşme kaydetti. 23 Mayıs Perşembe günü ise son rezerv durumunun açıklanmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım” açıklaması ve artan rezervler piyasada kuru baskıladı diyebiliriz. Devam eden politikalarla kurda sınırlı geri çekilmeler görülse de piyasada 30 TL ve altında fiyatlanma beklentisi bulunmuyor.



