Arnavutluk Makamları iadesine karar vermişti. Kripto para borsasıin kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta olduğu tespit edilen Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle bu ülkede yakalanmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulundu. Ancak yerel mahkeme Fatih Özer'in iade talebini reddetti. İkinci başvurunun da reddedilmesi üzerine konu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yüksek Mahkemenin iade kararına yönelik itirazın da reddedilmesiyle birlikte Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi kesinleşti. Özer'in yarın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

FARUK FATİH ÖZER NE KADAR CEZA ALACAK?

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika’da eğitim aldı.

2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer’in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Faruk Fatih Özer Koineks Teknoloji AŞ isimli şirketi 14 Eylül 2017’de kurdu. 400 bin TL sermayeli şirketin tek hissedarı Özer. Şirketin ilk adresi Şişli Bomonti’deki bir rezidans oldu.

Şubat 2019’a gelindiğinde ise Özer, şirketin merkezini Kadıköy Merdivenköy Mahalle’sindeki bir apartman dairesine taşıdı. Bu taşınma işleminden 2 hafta sonra da şirketin merkezi bu kez Göztepe’de bulunan 31 katlı bir kuleye taşınmıştı.







