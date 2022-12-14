Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Fas ekibinin yeni maçı merak ediliyor

Dünya devlerini eleyerek yarı finale kadar kalmayı başaran Fas bu kez oldukça zorlu bir rakiple yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa Fas Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın akışı ile ilgili bilgiler...

FRANSA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, Al Bayt Stadı'nda oynanacak.

Fas ile Fransa’nın final biletini alabilmek için sahada olacağı mücadele, TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bu müsabakada kaybeden taraf Arjantin-Hırvatistan maçında kaybeden taraf ile üçüncülük için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?

Katar 2022'de yeni dünya şampiyonunu belirleyecek büyük final, 18 Aralık'ta pazar günü oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Her iki maçın da başlama saati 18.00.

REKLAM

FRANSA: "YARI FİNAL MAÇI EPEY GÜRÜLTÜLÜ OLACAK"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui, bugünkü ikinci yarı final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fas’ın şu ana kadar sadece bir gol yediğine dikkat çeken Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, “Fas takımı takdir edilmeyi hak ediyor. Sadece bir gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazandılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil. Turnuvanın en iyi savunma yapan takımı onlar” ifadelerini kullandı.

Didier Deschamps her iki takımın turu geçme şanslarını da değerlendirdi: “Evet bence bizim kadar onların da turu geçmek için şansları var. Her iki takımın şanslarının yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Arkalarında önemli bir taraftar desteği var. Yarı final maçı da epey gürültülü olacak, oyuncularım bu konuda uyarıldı.”

REKLAM

FAS: "BELKİ BAŞKA BİR FIRSATIMIZ OLMAYACAK"

Fas Milli Takımı teknik direktörü Walid Regragui ise “Dünya Kupasını kazanmak istiyoruz. Bu sadece lafta değil, daha ileri gitmeliyiz, belki başka bir fırsatımız olmayacak” dedi ve şöyle devam etti: “Favori değiliz ama kendimize güveniyoruz. Fransa bize top verirse alırız ama vereceklerini sanmıyorum. Bu yüzden onları durdurmaya çalışacağız. Bizim için anahtar ruh, her zaman iyi bir ruhla kaliteli bir oyun oynuyoruz.”

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: Dünya Kupası başlamadan önce bize %0.01 şans veriyorlardı. Şimdi %12'de miyiz? Elhamdülillah..." pic.twitter.com/RjFksDLGgt — SPOR (@yenisafakspor) December 13, 2022