Özgün Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Fas ekibinin yeni maçı merak ediliyor
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Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Fas ekibinin yeni maçı merak ediliyor

Dünya Kupası yarı final maçları oynanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının son bulmasıyla beraber özellikle başarısıyla adından sıklıkla söz ettiten Fas ekibinin maç tarihi merak edilmeye başladı. Fransa ile mücadele edecek olan Fas ekibi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FAS-FRANSA MAÇI: Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? FIFA 2022
Fransa Fas maçı

Dünya devlerini eleyerek yarı finale kadar kalmayı başaran Fas bu kez oldukça zorlu bir rakiple yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa Fas Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın akışı ile ilgili bilgiler...

FRANSA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, Al Bayt Stadı'nda oynanacak.

Fas ile Fransa’nın final biletini alabilmek için sahada olacağı mücadele, TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bu müsabakada kaybeden taraf Arjantin-Hırvatistan maçında kaybeden taraf ile üçüncülük için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?

Katar 2022'de yeni dünya şampiyonunu belirleyecek büyük final, 18 Aralık'ta pazar günü oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Her iki maçın da başlama saati 18.00.

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