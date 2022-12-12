Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Fas ekibinin yeni maçı merak ediliyor

Dünya devlerini eleyerek yarı finale kadar kalmayı başaran Fas bu kez oldukça zorlu bir rakiple yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa Fas Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın akışı ile ilgili bilgiler...

FRANSA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, Al Bayt Stadı'nda oynanacak.

Fas ile Fransa’nın final biletini alabilmek için sahada olacağı mücadele, TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bu müsabakada kaybeden taraf Arjantin-Hırvatistan maçında kaybeden taraf ile üçüncülük için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2022?

Katar 2022'de yeni dünya şampiyonunu belirleyecek büyük final, 18 Aralık'ta pazar günü oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Her iki maçın da başlama saati 18.00.

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