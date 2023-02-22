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Fay hattındaki zemin sıvılaşması dehşete düşürdü: Zemin neden sıvılaşır?

Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu. Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fay hattında zemin sıvılaşması görüntüleri görenleri dehşete düşürdü. Zemin sıvılaşması neden olur? Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, kumlu-siltli zeminlerde görülen bir olaydır.

11:53 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zemin sıvılaşması nedir, nasıl, neden olur?

Zemin sıvılaşması nedir, nasıl, neden olur?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Elazığ'da da 17 Şubat’ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Yolüstü köyü olan deprem sonrasında metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi. Fay hattında zemin sıvılaşması görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Zemin sıvılaşması

Fay hattında zemin sıvılaşması nedir?

Zemin sıvılaşması ya da zeminde sıvılaşma yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmalarıdır. Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, gevşek daneli zeminlerde (kumlu-siltli zeminler) görülen bir olaydır. Sıvılaşma kumlu zeminlerde görülen, yer altı suyunun da var olduğu yapılardan görülen ve depremle birlikte ortaya çıkan bir durum. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelir. Daha çok dere yataklarının olduğu ve deniz kıyılarının olduğu yerlerde tespit ediliyor. Sıvılaşmayı önlemek mümkün olmadığından bu bölgelere bina yapılması gerekiyorsa zemin şartları gözetilerek, depreme dayanıklı ve güvenilir yapılması gerekiyor.

Fay hattı zemin sıvılaşması

Deprem zemin sıvılaşması nedir?

Sıvılaşma, zeminin mukavemeti ve sertliğinin deprem titreşimleri ya da diğer hızlı yüklenme ile azaldığı durumda oluşan bir olgudur. Sıvılaşma ve onunla ilişkili olgular çeşitli tarihlerde tüm dünyada meydana gelmiş depremlerde ortaya çıkan çok büyük hasarın nedeni olmaktadır.

Zemin sıvılaşması hangi zeminlerde olur?

Zemin sıvılaşması ya da zeminde sıvılaşma yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmalarıdır. Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, gevşek daneli zeminlerde (kumlu-siltli zeminler) görülen bir olaydır.



#zemin sıvılaşması
#fay hattı
#Fay hattında zemin sıvılaşması
1 saat önce
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Fay hattındaki zemin sıvılaşması dehşete düşürdü: Zemin neden sıvılaşır?
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