Çin Havacılık Sanayi Şirketine (Avic) bağlı Shenyang Hava Aracı Şirketince geliştirilen uçak, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlandı.

Fuarda, potansiyel alıcılara tanıtılan geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

F-35'ler 1,6 Mach (saatte 1960 kilometre) azami hıza sahipken; FC-31'in 1,8 Mach (saatte 2205) kilometre azami hıza sahip olması hedefleniyor.

Öte yandan 1240 kilometre muharebe menziline sahip F-35'lere kıyasla, FC-31'in 1207 kilometre ile biraz daha düşük menzile sahip olacağı öngörülüyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak, henüz Çin ordusunun envanterine girmedi.

Uzmanlar, yeni nesil uçağın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Orta Doğu alıcıların ilgisini çekebileceği değerlendirmesini yapıyor.