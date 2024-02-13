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Çin'in yeni nesil savaş uçağı FC-31 görücüye çıktı! Özellikleriyle dikkat çekiyor

Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı FC-31, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda sergilendi. Bu uçak, ABD'nin F-35'ine rakip olacak şekilde tasarlandı ve geliştirme çalışmaları halen devam ediyor. FC-31 özellikleri F-35'ler ile kıyaslandı. İşte Çin'in yeni nesil savaş uçağı FC-31'ün özellikleri...

15:26 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
fc-31
fc-31

Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı "FC-31", Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) tanıtıldı.

Çin Havacılık Sanayi Şirketine (Avic) bağlı Shenyang Hava Aracı Şirketince geliştirilen uçak, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlandı.

FC-31 ÖZELLİKLERİ NELER?

Fuarda, potansiyel alıcılara tanıtılan geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

F-35'ler 1,6 Mach (saatte 1960 kilometre) azami hıza sahipken; FC-31'in 1,8 Mach (saatte 2205) kilometre azami hıza sahip olması hedefleniyor.

Öte yandan 1240 kilometre muharebe menziline sahip F-35'lere kıyasla, FC-31'in 1207 kilometre ile biraz daha düşük menzile sahip olacağı öngörülüyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak, henüz Çin ordusunun envanterine girmedi.

ORTA DOĞU'DA POTANSİYEL ALICILAR

Uzmanlar, yeni nesil uçağın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Orta Doğu alıcıların ilgisini çekebileceği değerlendirmesini yapıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber, geçen ay yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Hava Kuvvetlerini modernleştirme çalışmaları kapsamında Çin'den FC-31 savaş uçaklarını almayı planladığını bildirmişti.



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