|
Özgün

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland'a karşı 6-1 yenildi: Liderlik gitti, gruptan çıkma ümidi son maça kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Fenerbahçe’yi 6-1’lik farklı skorla mağlup etti. Nordsjaelland’da Benjamin Nygren hat trick yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Fenerbahçe’nin tek golü Michy Batshuayi’den geldi. Fenerbahçe lider olduğu grupta 3. sıraya düşerek umudunu son maça bıraktı. FC Nordsjaelland - Fenerbahçe maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:08 - 1/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland'A 6-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland'A 6-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe,
H Grubu 5. haftasında deplasmanda FC Nordsjaelland ile karşılaştı. Maç ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe aldığı bu yenilgi ile lider konumdan 3. sırada düştü ve gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı. Maçın golleri Lucas Hey, Daniel Svensson, Michy Batshuayi, Benjamin Nygren (3) ve Christian Rasmussen’den geldi. FC Nordsjaelland -
maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

FC Nordsjaelland - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

İSMAİL KARTAL: "TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal, “Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul’daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 19 YIL SONRA 6 GOL YEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1’lik skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul’da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI





#FC Nordsjaelland
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland'a karşı 6-1 yenildi: Liderlik gitti, gruptan çıkma ümidi son maça kaldı