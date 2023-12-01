H Grubu 5. haftasında deplasmanda FC Nordsjaelland ile karşılaştı. Maç ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe aldığı bu yenilgi ile lider konumdan 3. sırada düştü ve gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı. Maçın golleri Lucas Hey, Daniel Svensson, Michy Batshuayi, Benjamin Nygren (3) ve Christian Rasmussen’den geldi. FC Nordsjaelland -

H Grubu 5. haftasında deplasmanda FC Nordsjaelland ile karşılaştı. Maç ev sahibi ekibin 6-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe aldığı bu yenilgi ile lider konumdan 3. sırada düştü ve gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı. Maçın golleri Lucas Hey, Daniel Svensson, Michy Batshuayi, Benjamin Nygren (3) ve Christian Rasmussen’den geldi. FC Nordsjaelland -

Kartal, “Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul’daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.