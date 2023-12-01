UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland'A 6-1 mağlup oldu.
FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
FC NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
İSMAİL KARTAL: "TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Kartal, “Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul’daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 19 YIL SONRA 6 GOL YEDİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1’lik skorla kaybetti.
Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul’da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.
28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü.