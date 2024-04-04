Powell, sıkı para politikasının özellikle faize duyarlı harcama kategorilerinde talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı. Hem istihdam hem de enflasyonla ilgili son verilerin beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Powell, ocak ve şubat ayılarındaki enflasyon verilerinin geçen yılın ikinci yarısındaki düşük değerlerin üzerinde kaldığını kaydetti.

Powell, "Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor" dedi. Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana politika faizini mevcut seviyesinde tuttuklarını anımsatan Powell, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olunduğuna inanmaya devam ettiklerini kaydetti. Powell, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi seyrederse çoğu FOMC üyesi bu yılın bir noktasında politika faizini düşürmeye başlamanın uygun olacağını düşünüyor." dedi. Görünümün hala oldukça belirsiz ve her iki tarafta da risklerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarını çok erken veya çok fazla düşürmenin enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğini ve daha da sıkı politikalar gerektirebileceğini kaydetti. Powell, para politikasını çok geç ya da çok az gevşetmenin ise ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereğinden fazla zayıflatabileceği uyarısında bulundu.