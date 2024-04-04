|
Özgün

ABD Merkez Bankası (Fed Powell'dan faiz indirimi mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını çok erken veya çok fazla düşürmenin enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğini ve daha da sıkı politikalar gerektirebileceğini kaydetti. Powell "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. İşte haberin deteyları.

09:02 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı
Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde düştüğünü ancak hala Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirten Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılansa da enflasyonun hedefe sürdürülebilir şekilde geri getirilemediğini söyledi.

Powell, sıkı para politikasının özellikle faize duyarlı harcama kategorilerinde talep üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı. Hem istihdam hem de enflasyonla ilgili son verilerin beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Powell, ocak ve şubat ayılarındaki enflasyon verilerinin geçen yılın ikinci yarısındaki düşük değerlerin üzerinde kaldığını kaydetti.

Powell, "Son veriler, sağlam büyüme, güçlü ancak yeniden dengelenen iş gücü piyasası ve bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru inen enflasyondan oluşan genel tabloyu önemli ölçüde değiştirmiyor" dedi. Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ?

Geçen yıl temmuz ayından bu yana politika faizini mevcut seviyesinde tuttuklarını anımsatan Powell, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olunduğuna inanmaya devam ettiklerini kaydetti. Powell, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi seyrederse çoğu FOMC üyesi bu yılın bir noktasında politika faizini düşürmeye başlamanın uygun olacağını düşünüyor." dedi. Görünümün hala oldukça belirsiz ve her iki tarafta da risklerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarını çok erken veya çok fazla düşürmenin enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğini ve daha da sıkı politikalar gerektirebileceğini kaydetti. Powell, para politikasını çok geç ya da çok az gevşetmenin ise ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereğinden fazla zayıflatabileceği uyarısında bulundu.



#Fed
#ABD Merkez Bankası
#faiz indirimi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
45-46-47-48 yaşındakilere emeklilik rotası çizildi! 1999 - 2002 - 2006 SGK girişi olanlara erken emeklilik...