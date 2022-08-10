Özgün FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED toplantıları ve faiz kararının açıklanacağı tarih yatırımcının merak ettiği konuların başında geliyor. Küresel piyasalar FED’in faiz kararına göre şekilleniyor. Enflasyon ile mücadele eden Amerika'da faiz artışları devam ediyor. Bir sonraki toplantının tarihini merak edenler "Fed toplantısı bu ay olacak mı, faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED faiz kararı toplantısında son durum, tahminler!
FED faiz kararı

Yeni FED toplantısı için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın da oldukça merak ettiği konuya ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, bu ay FED toplantısı var mı ve yeni FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Beklenen FED faiz kararı henüz açıklanmadı.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni FED faiz toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Faiz kararı 22 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.

FED EYLÜL AYI BEKLENTİSİ VE TAHMİNLER

Cuma günü açıklanan ve beklentinin çok üzerinde gelen istihdam verisi ardından JPMorgan Chase & Co., Evercore ISI ve LH Meyer’deki ekonomistleri Citigroup Inc.’in Eylül ayında yüzde 1’lik bir artış riski görmesiyle birlikte, bu yıl daha büyük ABD faiz oranı artışlarının artık gerçekçi olduğunu söylemeye başladılar.

JPMorgan’dan Michael Feroli ve LH Meyer’den Derek Tang, Federal Rezerv’in 20-21 Eylül toplantısında, daha önce 50 baz puanlık çağrıya kıyasla 75 baz puanlık bir artış bekliyor. Krishna Guha liderliğindeki Evercore analistleri, bu yıl ekstra bir çeyrek yüzde puanı görüyor ve hedef oranın üst sınırını Aralık ayına kadar %3,75’e çıkardı.

EN SON FED KARARI NE OLMUŞTU?

Yapılan son toplantının ardından ABD Merkez Bankası Fed faizi 75 baz puan artırma kararı aldı. Fed böylece faizi yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekmiş oldu.


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