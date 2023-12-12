Aralık ayı Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklere karşın ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin öne çıkmasıyla geçen hafta Asya borsaları hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık Fed faiz beklentisi ne yönde? İşte, konuya dair ayrıntılar...

ABD FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı için toplantı 12 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olup FED faiz kararı ise 13 Aralık saat 21:00'de açıklanacak.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.





Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

2023 KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) kasım ayı faiz kararı, federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma yönünde oldu. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alındı.

Piyasa beklentisi de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Fed açıklamasında, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme kaydettiği, istihdam artışlarının yılın ilk yarısına göre yumuşasa da güçlü kaldığı, işsizlik oranının düşük, enflasyonun ise yüksek kaldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Daha yüksek uzun vadeli faizlerin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık" denildi.

Komite'nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 14 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 22 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3’e gerilemişti ancak eylülde yüzde 3,7’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon da eylülde yüzde 4,1’e gerilemişti.







