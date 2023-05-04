ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Banka tarihteki en hızlı sıkılaşma döngüsüne ara verildiği sinyali verdi. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade karar metninden çıkarıldı. Başkan Jerome Powell veri odaklı olarak karar almaya devam edeceklerini belirtti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilen açıklamada, hanehalkı ve işletmeler için "daha sıkı" kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Faiz oranı 2007'den bu yana en yüksek aralıkta

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ayında gerçekleştirilen toplantısında da faiz oranını yine 25 puan yükselterek yüzde 4,75-5 aralığına çıkarmıştı. Son artışla birlikte Fed, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

"Gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız"

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan daha fazla "ters rüzgarla" karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğuna işaret eden Powell, şunları kaydetti:

"Kredi koşulları, politika eylemlerimize ve daha yumuşak bir ekonomik görünüme yanıt olarak geçtiğimiz yıl boyunca zaten sıkılaşıyordu. Ancak mart ayı başında bankacılık sektöründe ortaya çıkan gerilimler, hanehalkı ve işletmeler için kredi koşullarının daha da sıkılaşmasına neden olacak gibi görünüyor. Buna karşılık, daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini koruyor."

Powell, kararlarını gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine dayanarak toplantıdan toplantıya alacaklarını belirterek, "Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

FED 2023 toplantı tarihleri: