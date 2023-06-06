Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli aylığı kaç lira olacak? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.