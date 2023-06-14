Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Son açıklanan FED faiz kararına göre politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltmişti. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, FED haziran faiz kararı toplantı tarihi.

FED faiz toplantısı kararı ne zaman, saat kaçta?

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı son olarak Nisan ayında düzenlenmişti. Yeni toplantı ise 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Toplantı ardından faiz kararı 14 Haziran akşam 21:00 sıralarında paylaşılacak.

FED ne kadar faiz artırdı?

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

FED’in faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılması sonrasında emtia piyasasında da talep endişeleri azaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı'nı 3 Haziran'da imzaladı.

Ülkede para politikasına ilişkin beklentiler de geçen hafta başına göre önemli oranda değişim gösterirken, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti. Analistler, küresel ekonomik aktivite açısından referans emtia olan bakır ve pamuğun resesyon endişelerinin hafiflemesinden destek bulduğunu söyledi.

FED faiz kararları ne yönde odu?

ABD Merkez Bankası (Fed), Ocak ayı politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti. Fed, mart ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltmişti. Fed nisan ayında ise politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

FED faiz toplantı tarihleri