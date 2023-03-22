İç ve dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen FED faiz kararının belirleneceği toplantı için geri sayım devam ediyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak 2023 Mart ayı FED faiz kararının öncesinde ABD'deki banka iflasları, beklentileri değiştirdi. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Mart 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00’de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?

Fed’in gelecek hafta alacağı para politikası kararlarına ilişkin fiyatlamalarda yüzde 62 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği tahmin edilirken, yüzde 38 ihtimalle de bankanın faiz artırmayacağı öngörülüyor.

Analistler, bankanın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da oldukça önemli olduğunu kaydederek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell

Fed’in faiz artışlarında frene basacağı beklentisi ve bankacılık sektörü kaynaklı risk algısı güvenli liman alımları nedeniyle altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Credit Suisse sorunu hızlı bir satın alma ile çözüldü ancak sorunun çözülmesi tam olarak rahatlama sağlamadı. Bu nedenle kıymetli madenlere ilişkin belirsizlik sürdü.

FED faiz artırımını durdurursa altın ne olur?

ING Emtia Stratejistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey tarafından Fed toplantısı öncesi hazırlanan bir emtia raporuna göre, Fed’den gelecek bir yavaşlamanın altın fiyatlarına daha fazla destek sağlayacağı belirtildi.

Raporda, “Mevcut piyasa gelişmeleri göz önüne alındığında yarınki Fed toplantısında bankanın ne yapabileceğine dair pek çok belirsizlik var. Toplantı altın ve diğer piyasalar için önemli olacak. Yürüyüşte olası bir duraklama muhtemelen altın fiyatlarına daha fazla destek sağlayacaktır” denildi.

FED faiz toplantısı

SON YILLARIN EN KRİTİK FED TOPLANTISI

Danimarka merkezli bankacılık devi SAXO Bank’ın Emtia Stratejisi birimi başkanı Ole Hansen ise kıymetli metallerin kısa vadeli yönünün Fed toplantısında belirleneceğini söyledi. Hansen, “Altının kısa vadeli yönü, bankacılık cephesindeki gelişmelerin yanı sıra, son yılların en öngörülemez Fed toplantısında belirlenecek” dedi.

İngiltere merkezli online aracı şirket IG Bank ise piyasada belirsizliğin sürmesinin altında yukarı yönlü hareketi tetikleyeceği belirtildi.



