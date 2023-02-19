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Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları dört gözle FED faiz kararını bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, şubat ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Küresel piyasaların sıkı takip ettiği FED toplantı tarihi de açıklandı. Buna göre, FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. ABD Merkez Bankası ocak ayına faizi 25 baz puan artırmıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz toplantı tarihleri.

10:26 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentileri sorgulanıyor. Peki, FED şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED faiz kararı

FED faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. FED, yılın son toplantısı olan 2022 Aralık’ta faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.

FED toplantı tarihleri

FED faiz toplantı tarihi 2023

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

31 Ocak-1 Şubat (Yapıldı)

  • 21-22 Mart
  • 2-3 Mayıs
  • 13-14 Haziran
  • 25-26 Temmuz
  • 19-20 Eylül
  • 31 Ekim - 1 Kasım
  • 12-13 Aralık

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Deprem bölgesindeki nakliye firmalarının taşıma tarifeleri belirlendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Deprem bölgesindeki nakliye firmalarının taşıma tarifeleri belirlendi

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için harekete geçti. Nakliye firmalarının taşıma tarifelerine ilişkin yeni genelge yayımlandı. Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak. İşte İçişleri Bakanlığı ev taşıma nakliye ücretlerine ilişkin yayınlanan genelgenin detayları.


#fed
#fed faiz kararı
#fed faiz toplantısı
#ABD Merkez Bankası
25 dakika önce
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Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları dört gözle FED faiz kararını bekliyor
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