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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentileri sorgulanıyor. Peki, FED şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. FED, yılın son toplantısı olan 2022 Aralık’ta faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı.
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
31 Ocak-1 Şubat (Yapıldı)