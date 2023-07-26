Geçen hafta sert yükseldikten sonra gerileyen altın fiyatlarında yön bugün belli olacak. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. FED bugün açıklayacağı para politikası kararları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka’nın “şahin” adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü TSİ ile saat 21:30'da açıklanacak.

FED faiz kararı ne olur?

FED’in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül’deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor. Son olarak, hazirandaki toplantısında politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası’nın 26 Temmuz’daki para politikası toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

FED faiz kararı sonrası altın yükselir mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminleri akılları uçuracak cinsten. İşte altın piyasalarındaki son durum ve İslam Memiş'in altın öngörüleri.

İslam Memiş, "Evet yükselişin devam edeceği belli. Ancak 5 ay içinde hangisi daha çok kazandırır?" deyip cevabını verdi: "Gram altında hedef 1.880 TL, Gram gümüşte hedef 25 TL, Dolarda hedef 28 TL, Euro da hedef 32 TL, Borsa İstanbul'da hedef 7.700.. Benim ilk sıralamam Borsa İstanbul. 6 bin gelmeden girmem. Sabırla beklerim."

Gram altın yükselecek mi?

"Eline yeni TL geçmiş bekar ancak düğün hazırlığında olan çiftlerimiz altın hazırlığını ihmal etmemeli" uyarısında bulunan İslam Memiş, "Seneye 2.000-2.500 aralığındaki rakamlar üzebilir. Yılın ilk yarında dolardan destek alan altın, yılın ikinci yarında ons dan destek almasını bekliyorum." tahmininde bulundu.

Dolar yükselirsen altın fiyatları ne olur?

Güçlü altın tahminlerinde bulunan TheGoldForecast.com’un kurucusu Gary Wagner ise altın için yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: Buna ek olarak, 26 Haziran Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısında yüzde 0,25’lik bir faiz artırımı yapılacağı neredeyse kesin. Doların güçlenmeye devam etmesi ve faiz artırımının bir araya gelmesi altın için yükseliş anlamına gelmeyecektir.

Ahlatcı Yatırım gram altına yönelik yayımladığı günlük bülteninde şu ifadelere yer verdi: Yurtiçinde gram altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde nispeten geri çekilerek 1700TL seviyesinin altında 1698TL’den işlem görmeye başladı. Doların baskı altında geri çekilen kur ve ons altın fiyatları gram altında 1696TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bu hafta gram altın fiyatları Fed faiz kararı ile birlikte dalgalı seyretmesi beklenirken, ons altında yükseliş yeniden 1700TL seviyesinin üstüne yükselişi destekleyecektir.”

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

Güne 1964 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1969 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1962 dolar, en yüksek ise 1970 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Yurt içinde gram altın fiyatı 1700 lira olan kritik eşiğin üzerinde seyrediyor. Güne 1699 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1706 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1695 lira, en yüksek ise 1713 lira seviyeleri test edildi.







