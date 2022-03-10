ABD'nin merkez bankası olan FED'in faiz kararı için geri sayımı başlattı. ABD'de en yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının akabinde tüm gözler FED'in Mart ayında gerçekleştireceği faiz kararına çevrildi. Toplantıdan ne gibi bir karar çıkacağı merak edilirken faiz arttırımının işaretlerini geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada vermişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2022 FED toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte bütün detaylar.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI 2022 TAKVİMİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

DÜNYA Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki artışa rağmen faiz oranlarını değiştirmedi