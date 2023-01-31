FED faiz kararı toplantısıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırarak üst üste 7. kez faiz artırımına gitmişti. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat’ta açıklanacak.

FED faiz beklentisi

Faiz faiz artırımını durdurur mu, beklenti ne yönde?

Piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi hakim oldu. Ülke ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

FED

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Bu gelişmeler göz önüne alındığında bankanın faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, yaptığı değerlendirmede parasal sıkılaşmada biraz daha ılımlı bir politika izleyerek politika faizinde 25 baz puanlık bir artışa gideceği öngörüsünde bulundu.

Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığını ancak hala çok yüksek seviyede olduğuna dair ifadelerini anımsatan Levy, faiz artırımlarında sona gelinmediğini belirtti.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu hafta politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti.

Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.

Weidensteiner, Fed'in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olmasına karşın istenilen yöne doğru gittiğini vurgulayan Weidensteiner, burada enerji fiyatlarındaki önemli düşüşe dikkati çekti.

FED aralık ayı faiz kararı ne olmuştu?

FED, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

FED 2023 faiz toplantısı ne zaman?

2023 FED toplantı tarihleri

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi belli oldu. FED'in bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Ocak/Şubat: 31-1

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13







