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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un netleşen listelerinde kimler var?

Fenerbahçe’de haftalardır beklenen hafta sonu geldi çattı. Camiada seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. 46 binden fazla kongre üyesi bulunan Fenerbahçe’de seçim hazırlıkları tamamlandı. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kongrede kaç kişi oy kullanacak? Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un netleşen listelerinde kimler var? Aziz Yıldırım'ın ve Ali Koç'un vaatleri neler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

08:38 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe başkanlık seçimi
Fenerbahçe başkanlık seçimi

Fenerbahçe’de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe başkan adaylarından olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç başkanlık için mücadele edecek.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği duyuruldu.

Açıklamanın devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yeter sayı aranmadan 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY KULLANMA SAAT KAÇTA?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak. Toplantının ardından oy kullanma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde oy sayımı gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.

AZİZ YILDIRIM’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

ALİ KOÇ’UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman

FENERBAHÇE BAŞKANLARI LİSTESİ

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılından itibaren görev yapıyor.

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım ise 1998 - 2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü. İşte, Fenerbahçe başkanları;

Ali Koç (2018-)

Aziz Yıldırım ( 1998 -2018)

Ali Şen (1994-1998)

Hasan Özaydın (1994)

Güven Sazak ( 1993-1994)

Metin Aşık (1989 - 1993)

Tahsin Kaya (1986 - 1989)

Fikret Arıcan (1984 - 1986)

ALİ KOÇ'UN VAATLERİ NELER?

Stadın çatısına Mustafa Kemal Atatürk yazısının konumlandırılması

Türkiye’de ve Avrupa’da zirveye oynayacak yıldızlarla dolu bir kadro

Samandıra Tesisleri’nin yeni baştan inşası ve büyütülmesi

2024-2025 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ibra etmeme

AZİZ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELER?

Stadın 70 bin kapasiteye çıkarılması ve modernleştirilmesi

Jose Mourinho’nun istediği tüm yerli-yabancı transferler

BDDK anlaşmasının sona erdirilmesi. Sözleşmedeki borcun kapatılması

2024-2025 sezonunda şampiyonluk, aksi senaryoda olağanüstü kongre

Türkiye Futbol Federasyonu’nu değiştirme



#fenerbahçe
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#aziz yıldırım
#fenerbahçe başkanlık seçimi
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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un netleşen listelerinde kimler var?