Fenerbahçe’de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe başkan adaylarından olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç başkanlık için mücadele edecek.