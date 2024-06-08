Fenerbahçe’de başkanlık seçim heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe başkan adaylarından olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç başkanlık için mücadele edecek.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 30 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği duyuruldu.
Açıklamanın devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yeter sayı aranmadan 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY KULLANMA SAAT KAÇTA?
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak. Toplantının ardından oy kullanma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde oy sayımı gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.
AZİZ YILDIRIM’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
ALİ KOÇ’UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman
FENERBAHÇE BAŞKANLARI LİSTESİ
Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılından itibaren görev yapıyor.
Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım ise 1998 - 2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü. İşte, Fenerbahçe başkanları;
Ali Koç (2018-)
Aziz Yıldırım ( 1998 -2018)
Ali Şen (1994-1998)
Hasan Özaydın (1994)
Güven Sazak ( 1993-1994)
Metin Aşık (1989 - 1993)
Tahsin Kaya (1986 - 1989)
Fikret Arıcan (1984 - 1986)
ALİ KOÇ'UN VAATLERİ NELER?
Stadın çatısına Mustafa Kemal Atatürk yazısının konumlandırılması
Türkiye’de ve Avrupa’da zirveye oynayacak yıldızlarla dolu bir kadro
Samandıra Tesisleri’nin yeni baştan inşası ve büyütülmesi
2024-2025 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu
Türkiye Futbol Federasyonu’nu ibra etmeme
AZİZ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELER?
Stadın 70 bin kapasiteye çıkarılması ve modernleştirilmesi
Jose Mourinho’nun istediği tüm yerli-yabancı transferler
BDDK anlaşmasının sona erdirilmesi. Sözleşmedeki borcun kapatılması
2024-2025 sezonunda şampiyonluk, aksi senaryoda olağanüstü kongre
Türkiye Futbol Federasyonu’nu değiştirme