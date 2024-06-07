Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine: 'Korkak adamlar'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, hafta sonu gerçekleşecek seçim öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan Yıldırım, mevcut yönetime de tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimli olağan genel kurul öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Yıldırım, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda genel kurul üyelerine projelerini anlattı.
Aziz Yıldırım'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe'ye yapılan haksızlığı gidermek için 2 Nisan'da stada gittiniz. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağız, gerekirse ligden çekileceğiz.' dediler. 4 kişi konuştu, kimseyi konuşturmadılar."
"Kendileri ceza almasınlar diye, yine aday olabilmek için oradaki konuyu kongreye bağladılar. 19 Yaş Altı Takımı'na unutamayacakları bir eziyet çektirdiler. Korkak adamlar."
"Biz Kuva-yi Milliye hareketine öncülük etmiş bir kulübüz. 3 Temmuz'da da bunu gösterdik. 3 Temmuz'da sarı-lacivert bir duvara rastladılar. İstihbarat imamları 'Biz Fenerbahçe'yi ele geçirmek, Aziz Yıldırım'ı hapse atmak istedik' dedi. Biz şike yapmadık, yapsaydık söylerdik."
"Şimdi kulübün 45-46 tane tapulu malı var. Bu kulübün mallarını satmaya ihtiyacı yok. Yarın yapılacak oylamada 12, 13 ve 14. maddeyi ben reddedeceğim. Siz de reddedin. Fenerbahçe'nin mallarını satmak için onay isteyecekler."
"Ali Bey, 'Seçilirsem Şekip Bey ile çalışmam' diyor. Maalesef Fenerbahçe'de demokrasi yok. Odasında oturuyormuş, gelenlere beni söylüyormuş. Kardeşim sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz.' falan diyor şimdi. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz. Öyle kolay değil."