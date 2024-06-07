Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine: 'Korkak adamlar'

"Ali Bey, 'Seçilirsem Şekip Bey ile çalışmam' diyor. Maalesef Fenerbahçe'de demokrasi yok. Odasında oturuyormuş, gelenlere beni söylüyormuş. Kardeşim sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz.' falan diyor şimdi. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz. Öyle kolay değil."