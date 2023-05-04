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Fenerbahçe Beko Olympiakos’a kaybederek seride 2-1 geriye düştü

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti. Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla Olympiakos, seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

12:42 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos Maç Özeti İzle

Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos Maç Özeti İzle

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-71 mağlup olarak seride 2-1 geriye düştü.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko 71-72 Olympiakos maç özetini izlemek için

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Dorsey 21, Pierre 7, Hayes-Davis 4, Jekiri 15, Motley 5, Guduric 4, Metecan Birsen, Edwards 5, Tarık Biberovic, Antetokounmpo

Olympiakos: Walkup 2, Canaan, Vezenkov 17, Papanikolaou 6, Fall 5, Sloukas 25, Larentzakis, Peters 4, Tarık Black 9, McKissic 4

1. Periyot: 21-15

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-45

Fenerbahçe Beko, taraftarının da yoğun desteğiyle maça boyalı alanı etkili kullanarak başladı. Özellikle Jekiri ve Dorsey'nin üst üste kaydettiği basketlerle skorda üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, Dorsey'nin isabetli üçlüğüyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-15. Bu bölümden sonra hücumda top kullanmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takım karşısında 5 dakikalık bölümde sadece 2 sayı yiyen Olympiakos, ürettiği 14 sayıyla 17. dakikada öne geçti: 28-29. Sloukas'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım savunmalarıyla ön plana çıkarken, ilerleyen bölümde hücumda Calathes önderliğinde daha iyi bir performans sergileyen ve skorda yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 51-45 üstün girdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos, son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi. Sarı-lacivertliler, Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti. Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

4. MAÇ NE ZAMAN?


Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin dördüncü maçı, 5 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#THY Avrupa Ligi
#PLAY-OFF
#Sloukas
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