Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Beko bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 31. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 16 kez mağlup etti. Euroleague’de oynadığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 4. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague 6. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Maç S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO VE OLYMPİAKOS ARASINDAKİ 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 31. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 16 kez mağlup etti. İki takım son olarak geçtiğimiz sezon play-offlarda karşılaştı ve Yunan ekibi 5 maç sonunda 3-2 tur atlayan taraf oldu.

FENERBAHÇE VE OLYMPİAKOS İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 83.8 sayı, 11.8 ribaund ve 16 asist ortalamaları ile oynarken; Olympiakos ise 74.6 sayı, 11.2 ribaund ve 17.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 15.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde Nigel Williams-Goss 13.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Yam Madar takımla idmanlara başlarken, Metecan Birsen’in ise tedavi ve bireysel idman süreci devam ediyor.











