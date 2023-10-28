Bayern Münih 67-76 Fenerbahçe Beko Maç Özeti
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 76-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE SAYILAR VE PERİYOTLAR
BMW Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Leandro Bolmaro, Andreas Obst, Isaac Bonga, Serge Ibaka ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu.
Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta daha iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 55-47 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1.33 saniyelik bölümüne Fenerbahçe, 68-66 önde girdi.
Bitime 45 saniye kala Motley ile 2 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı: 66-70. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-67 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.