Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 76-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE SAYILAR VE PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 38-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55

BMW Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Leandro Bolmaro, Andreas Obst, Isaac Bonga, Serge Ibaka ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta daha iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 55-47 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1.33 saniyelik bölümüne Fenerbahçe, 68-66 önde girdi.

Bitime 45 saniye kala Motley ile 2 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı: 66-70. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-67 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.





BAYERN MÜNİH: Bolmaro 6, Obst 9, Bonga 8, Ibaka 9, Booker 9, Edwards 6, Gillespie 4, Weiler-Babb 5, Francisco 11, Giffey, Weidemann





FENERBAHÇE BEKO: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Dorsey 5, Biberovic, Papagiannis 8, Sestina 4







