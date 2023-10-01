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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Skor - Canlı Sonuç

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor canlı skor ve canlı sonuç ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

14:25 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Skor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Skor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Cihan aydın yönetecek. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz. İşte canlı skor ekranı.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

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#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
42 dakika önce
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