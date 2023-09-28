Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazanarak 6'da 6 yaptı ve ligde 18 puanla liderliğini korudu. Sebastian Szymanski attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Alexander Djiku ise ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İLK YARI

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

51. dakikada kaleci Livakovic'in uzun vuruşunda Tadic'in kafa ile indirdiği topu, Dzeko ceza sahasında kontrol etti. Golcü oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Fenerbahçe 4. golünü buldu. Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Batshuayi kafa ile topu indirdi. Szymanski yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, maçı 4-0 kazandı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek Süper Lig’de rakibine karşı en farklı skoru elde etti.Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan 4-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı skoru elde etti. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda da Kadıköy’de turuncu-lacivertlileri 4-1 yenmeyi başarmıştı.

Son 4 maçı kazandı

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 4 resmi maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda ligde oynanan iki maçta rakibine üstünlük sağlayan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek kupayı kazanmıştı.

Başakşehir, Fenerbahçe’yi son olarak 5 Şubat 2022 tarihinde deplasmanda 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ 13 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Szymanski 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Djiku’nun golü dışında Başakşehirli futbolcu Duarte kendi kalesine attı. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 6 maçta 6 galibiyet elde etti.

Galibiyet serisi 13 maça çıktı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Başakşehir maçında da devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor’a karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Başakşehir’i de mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 13 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

38 bin taraftar izledi

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan lig maçını 38 bin 90 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan az sayıda Başakşehir taraftarı da takımlarını tribünden takip etti.







