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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe’yi en son 2018’de mağlup eden Çaykur Rizespor Süper Lig deplasmanlarındanki son iki maçını kazanarak ligde 11 puanla 6. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor'a rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabet tarihindeki en uzun galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:59 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı altı maçı da kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde üçüncü kez bir sezona yedide yedi yaparak başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LERİ

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

6 Alexander Djiku

24 Jayden Oosterwolde

50 Rodrigo Becao

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

ÇAYKUR RİZESPOR

23 Gökhan Akkan

3 Halil İbrahim Pehlivan

4 Attila Mocsi

37 Muhammet Taha Şahin

53 Emirhan Topçu

8 Dal Varesanovic

11 Gustavo

54 Mithat Pala

9 Adolfo Gaich

10 Ibrahim Olawoyin

77 Altin Zeqiri

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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