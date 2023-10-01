Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı altı maçı da kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde üçüncü kez bir sezona yedide yedi yaparak başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LERİ
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
6 Alexander Djiku
24 Jayden Oosterwolde
50 Rodrigo Becao
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
ÇAYKUR RİZESPOR
23 Gökhan Akkan
3 Halil İbrahim Pehlivan
4 Attila Mocsi
37 Muhammet Taha Şahin
53 Emirhan Topçu
8 Dal Varesanovic
11 Gustavo
54 Mithat Pala
9 Adolfo Gaich
10 Ibrahim Olawoyin
77 Altin Zeqiri