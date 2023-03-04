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Kayserispor-Fenerbahçe maçı ilk 11’ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Sarı lacivertlilerin kamp kadrosuna Mert Hakan, Gustavo Henrique, Alioski, Michy Batshuayi ve Luan Peres alınmadı. Kayserispor - Fenerbahçe 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:52 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11

Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Kayserispor bugün evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ve Fenerbahçe maçı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ve TOD TV ekranlarından yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?

Kayserispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçı beIN SPORTS ve TOD TV ekranlarından yayınlanacak. Ancak depremzedelere destek amaçlı iki hafta boyunca lig maçları ücretsiz yayınlanacak.

Kayserispor-Fenerbahçe kadrosu

Kayserispor - Fenerbahçe 11’ler

KAYSERİSPOR:
  1. Bilal,
  2. Gökhan,
  3. Kolovetsios,
  4. Arif,
  5. Carole,
  6. Campanharo,
  7. Karimi,
  8. Kemen,
  9. Cardoso,
  10. Mane,
  11. Thiam
FENERBAHÇE:
  1. Altay,
  2. Lincoln,
  3. Szalai,
  4. Samet,
  5. Ferdi,
  6. Arao,
  7. Crespo,
  8. Rossi,
  9. Arda,
  10. Valencia,
  11. King

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King




#Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI İZLE
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#süper lig
#beIN SPORTS
7 saat önce
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Kayserispor-Fenerbahçe maçı ilk 11’ler
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