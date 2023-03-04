Kayserispor-Fenerbahçe muhtemel 11
Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Kayserispor bugün evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kayserispor ve Fenerbahçe maçı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ve TOD TV ekranlarından yayınlanacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?
Kayserispor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçı beIN SPORTS ve TOD TV ekranlarından yayınlanacak. Ancak depremzedelere destek amaçlı iki hafta boyunca lig maçları ücretsiz yayınlanacak.
Kayserispor - Fenerbahçe 11’ler
- Bilal,
- Gökhan,
- Kolovetsios,
- Arif,
- Carole,
- Campanharo,
- Karimi,
- Kemen,
- Cardoso,
- Mane,
- Thiam
- Altay,
- Lincoln,
- Szalai,
- Samet,
- Ferdi,
- Arao,
- Crespo,
- Rossi,
- Arda,
- Valencia,
- King
Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King