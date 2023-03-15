Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti. Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı. Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.