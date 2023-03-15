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Fenerbahçe Opet, yarın A. Carraro Imoco Conegliano'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano'yu konuk edecek. CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Fenerbahçe Opet çeyrek finalin ilk maçında evinde galibiyet peşinde olacak. Peki Fenerbahçe Opet - A. Carraro Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

15:49 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet - A. Carraro Imoco Conegliano

Fenerbahçe Opet - A. Carraro Imoco Conegliano

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın A. Carraro Imoco Conegliano'yu ağırlayacak.

FENERBAHÇE OPET - A. CARRARO IMOCO CONEGLİANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka
yarın saat 19.00
'da başlayacak. Karşılaşma
TİVİBU Spor
'dan canlı yayınlanacak.


#Fenerbahçe Opet
#A. Carraro Imoco Conegliano
#CEV Şampiyonlar Ligi
#voleybol
2 saat önce
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Fenerbahçe Opet, yarın A. Carraro Imoco Conegliano'yu ağırlayacak
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