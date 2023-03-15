Fenerbahçe Opet - A. Carraro Imoco Conegliano
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın A. Carraro Imoco Conegliano'yu ağırlayacak.
FENERBAHÇE OPET - A. CARRARO IMOCO CONEGLİANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE OPET - A. CARRARO IMOCO CONEGLİANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka
yarın saat 19.00
'da başlayacak. Karşılaşma
TİVİBU Spor
'dan canlı yayınlanacak.
#Fenerbahçe Opet
#A. Carraro Imoco Conegliano
#CEV Şampiyonlar Ligi
#voleybol
2 saat önce
Fenerbahçe Opet, yarın A. Carraro Imoco Conegliano'yu ağırlayacak
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