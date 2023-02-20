Fenerbahçe Opet play-off turunda Grupa Azoty Chemik ile karşılaşıyor
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti. Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı. Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.
10:57 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak.
FENERBAHÇE OPET - GRUPA AZOTY CHEMİK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
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