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Fenerbahçe Opet play-off turunda Grupa Azoty Chemik ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti. Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı. Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

10:57 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE OPET - GRUPA AZOTY CHEMİK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik maçı yarın
TSİ 20.00
'de başlayacak. Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma
TİVİBU SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Fenerbahçe Opet
#Grupa Azoty Chemik
#voleybol
#Şampiyonlar ligi
#play-off
12 dakika önce
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Fenerbahçe Opet play-off turunda Grupa Azoty Chemik ile karşılaşıyor
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