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Fenerbahçe Pari Premier Kupası 3. maçını Cumartesi günü oynayacak

Yeni sezon çalışmalarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe Pari Premier Cup’ta mücadelelerine devam ediyor. Dün akşam Kızılyıldız ile karşılaşan sarı-lacivertliler maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Pari Premier Cup'taki üçüncü maçını ise 15 temmuz cumartesi günü oynayacak. Peki, Fenerbahçe Pari Premier Cup Turnuva maçları ne zaman, saat kaçta? Pari Premier Cup’ta hangi takımlar var? İşte soruların yanıtları.

12:14 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Pari Premier Kupası 3. maçı ne zaman?

Fenerbahçe Pari Premier Kupası 3. maçı ne zaman?

Pari Premier Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe 3. maçını 15 temmuz cumartesi günü oynayacak. Dün akşam Kızılyıldız’la karşılaşan sarı-lacivertliler maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Peki Fenerbahçe’nin Pari Premier Cup 3. maçı ne zaman? İşte detaylar.

FENERBAHÇE PARİ PREMİER CUP TURNUVA MAÇLARI NE ZAMAN? PARİ PREMİER CUP’TA HANGİ TAKIMLAR VAR?

8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz

19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz

19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz

14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.





#Fenerbahçe
#Pari Premier Kupası
#Zenit
#Kızılyıldız
2 saat önce
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