Yeni sezon çalışmalarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe, Pari Premier Cup ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Yeni transferleriyle maça çıkan sarı-lacivertliler maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Goller dakika 1’ Peter Olayinka, 39’ Mirko Ivanic, 79’ Joao Pedro ve 82’ Vladimir Lucic’den geldi. Fenerbahçe - Kızılyıldız maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.