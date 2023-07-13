Fenerbahçe Pari Premier Kupası 3. maçı ne zaman?
Pari Premier Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe 3. maçını 15 temmuz cumartesi günü oynayacak. Dün akşam Kızılyıldız’la karşılaşan sarı-lacivertliler maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Peki Fenerbahçe’nin Pari Premier Cup 3. maçı ne zaman? İşte detaylar.
FENERBAHÇE PARİ PREMİER CUP TURNUVA MAÇLARI NE ZAMAN? PARİ PREMİER CUP’TA HANGİ TAKIMLAR VAR?
8 Temmuz’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan sarı lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin turnuvadaki maç programı şöyle:
19.30 Zenit - Fenerbahçe
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertli ekip, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.