Yeni sezon hazırlıklarını Rusya’da sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Pari Premier Cup 3. mücadelesinde Neftçi Baku PFK ile karşılaşacak. İlk maçta Zenit ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler ikinci maçta Kızılyıldız’a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe son maçı galibiyetle tamamlayarak Rusya’dan ayrılmak istiyor. Peki Neftçi Baku PFK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgisi.