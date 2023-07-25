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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunda Zimbru ile karşılaşıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Fenerbahçe Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Zimbru takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Maç için heyecanlı bekleyiş sürerken birçok futbolsever karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ederek araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

11:40 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Moldova temsilcisi Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Karşılaşmanın maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT Plus
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Fenerbahçe
#Zimbru
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#2. Eleme Turu
2 saat önce
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