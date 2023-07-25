Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Moldova temsilcisi Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Karşılaşmanın maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT Plus
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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#2. Eleme Turu
2 saat önce