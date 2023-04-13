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Fenerbahçe'nin kaç yıldızı ve kaç şampiyonluğu var?

Türkiye’nin dört büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’nin ligin bitimine haftalar kala kaç şampiyonluğu olduğu merak ediliyor. 3. Yıldızı 2004 yılında edindiği şampiyonlukla alan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde şampiyonluğa adeta hasret kaldı. Uzun yıllar şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler yine de Türkiye’de TFF kuruluşundan itibaren en çok şampiyon olan takım olarak ünvanını korumaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe’nin kaç şampiyonluğu var? En son ne zaman şampiyon oldu, kaç kez Türkiye Kupası aldı? İşte detaylar.

15:29 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin kaç yıldızı ve kaç şampiyonluğu var?

Fenerbahçe'nin kaç yıldızı ve kaç şampiyonluğu var?

Süper Lig’in dört büyük kulübünün şampiyonluk sayıları ve yıldız sayıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dört büyüklerden Fenerbahçe’nin şampiyonluk sayılarına ve kupa sayılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR, EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

TFF'nin kurulmasından itibaren, 1959'a kadar olan şampiyonluklarla birlikte, tüm şampiyonaların toplamında en çok şampiyon olan takım, 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 19,
Millî Küme'de 6 ve Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk yaşamıştır.

Fenerbahçe Süper Lig Şampiyonlukları

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)

FENERBAHÇE’NİN KAÇ TÜRKİYE KUPASI VAR?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı şimdiye kadar
1968, 1974, 1979, 1983
ve
2012
yıllarında olmak üzere toplam 5 kez kazanmıştır.



#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Süper Lig
#Türkiye Kupası
#TFF
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