Fenerbahçe'nin kaç yıldızı ve kaç şampiyonluğu var?
Süper Lig’in dört büyük kulübünün şampiyonluk sayıları ve yıldız sayıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dört büyüklerden Fenerbahçe’nin şampiyonluk sayılarına ve kupa sayılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR, EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
FENERBAHÇE'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR, EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
TFF'nin kurulmasından itibaren, 1959'a kadar olan şampiyonluklarla birlikte, tüm şampiyonaların toplamında en çok şampiyon olan takım, 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 19,
Millî Küme'de 6 ve Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk yaşamıştır.
Fenerbahçe Süper Lig Şampiyonlukları
Fenerbahçe Süper Lig Şampiyonlukları
1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)
FENERBAHÇE’NİN KAÇ TÜRKİYE KUPASI VAR?
FENERBAHÇE’NİN KAÇ TÜRKİYE KUPASI VAR?
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nı şimdiye kadar
1968, 1974, 1979, 1983
ve
2012
yıllarında olmak üzere toplam 5 kez kazanmıştır.
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