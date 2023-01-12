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Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Aldığı 3-0’lık Galatasaray yenilgisini bu maçla unutmak isteyen sarı lacivertliler birinci devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK bu maçla galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de 1. devrenin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maçın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Maç saat 19:00’de başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Antrenmana, takımdan ayrı bireysel çalışan Joao Pedro ile son idmandan darbeye bağlı ağrısı bulunan Nazım Sangare katılmadı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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