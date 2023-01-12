Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Aldığı 3-0’lık Galatasaray yenilgisini bu maçla unutmak isteyen sarı lacivertliler birinci devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK bu maçla galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları.

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