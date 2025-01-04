Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, nerede olacak, cenazesi nereye defnedilecek? İşte ortaya çıkan ayrıntılar...
Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi dün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Usta sanatçının cenazesina ilişkin detaylar belli oldu.
Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
4 Ocak Cumartesi günü AKM'de cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek?
Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GETİRİLDİ
Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
DEVLET BAHÇELİ: GÖNÜL DİYARIMA TERCÜMAN OLAN SES VE SÖZ USTASIYDI
Bahçeli mesajında şunları kaydetti:Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.
CEVDET YILMAZ: GERİDE GÜZEL ESERLER BIRAKANA NE MUTLU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.