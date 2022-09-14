Özgün Ferrariden ilk kez SUV araç Fiyatı dudak uçuklattı
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Ferrari’den ilk kez SUV araç: Fiyatı dudak uçuklattı!

Tarihinde ilk kez SUV model yapan Ferrari, Purosangue isimli yeni aracıyla gözleri kamaştırdı. Özellikleri ve tasarımıyla oldukça iddialı olan Purosangue, herkesi kendine hayran bırakacağa benziyor. Peki Ferrari Purosangue’nin özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Yakıt tüketimi ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferrari Purosangue fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?
Ferrari Purosangue

Ferrari, en son geçtiğimiz yıl sızıntılarıyla karşılaştığımız Purosangue isimli şirket tarihinin ilk SUV modelini tanıttı. Üreticinin deyimi ile “Safkan” olarak tanımlanan bu otomobil hem performansı hem de tasarımı ile dikkatleri üzerine topluyor. Ayrıca diğer modellerin aksine yalnızca gücü değil, lüks ve konforu da temsil ediyor.

FERRARİ PUROSANGUE ÖZELLİKLERİ

> 725 beygir güce ve 715 Nm torka sahip 6.5 litrelik V12 motor

> 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman

> 0’dan 100’e yalnızca 3.3 saniye

> 310 km/sa azami hız

> 3.017 mm aks aralığı

> 2.033 kilogram ağırlık

> Çapraz açılan kapı tasarımı

> Active Spool Valve (TASV) sistemi ( Bu sistemde süspansiyonlar 48 voltluk aktüatörler ile kontrol ediliyor. Böylece virajlarda sistem otomatik olarak süspansiyonların yüksekliğini ayarlayarak ekstra yatmalarını önüne geçiyor.)

FERRARİ PUROSANGUE FİYATI

İtalya'da 390.000 Euro'ya satışa sunulan model, vergisiz olarak ülkemizde 7.1 milyon TL'ye tekabül ediyor. Ek vergilerle birlikte dahil 30 milyon TL’ye yakın bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz.

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