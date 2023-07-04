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Fiat Egea 2023 güncel fiyat listesi

Türkiye’de en çok satılan araba markalarından biri olan Fiat Egea’nın, güncel fiyat listesi araba alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk olarak 2015 yılında Türkiye'de tanıtılan Fiat Egea, uygun fiyatı, geniş iç mekanı ve yakıt verimliliği gibi özellikleriyle araba tutkunlarının gözdesi haline geldi. Fiyat performans olarak en çok tercih edilen bu aracın 2023 güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fiat Egea 2023 fiyat listesi.

16:27 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
FİAT EGEA 2023 FİYAT LİSTESİ: Fiat Egea fiyatı ne kadar?

FİAT EGEA 2023 FİYAT LİSTESİ: Fiat Egea fiyatı ne kadar?

Fiat Egea, uygun fiyatı, geniş iç mekanı, yakıt verimliliği ve kullanışlılığı ile ülkemizde en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Türkiye'de özellikle Fiat'ın Bursa'daki üretim tesisi olan Tofaş Fabrikaları'nda üretilen ve satılan Egea, Türkiye pazarında oldukça popüler haline geldi. Fiat Egea 2023 güncel fiyat listesi haberimizde.

FİAT EGEA 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİAT EGEA EASY

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 614.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 555.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 759.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 725.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 857.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 818.900 TL

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 639.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 629.900 TL

FİAT EGEA URBAN

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 777.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 767.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 854.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 815.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 901.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 860.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 939.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 929.900 TL

FİAT EGEA LOUNGE

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 681.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 671.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 819.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 809.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 912.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 902.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 981.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 971.900 TL

FİAT EGEA HATCHBACK

STREET

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 635.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 625.900 TL



#fiat Egea
#2023 araba fiyatları
#Egea Easy
#Egea Urban
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