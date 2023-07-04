FİAT EGEA 2023 FİYAT LİSTESİ: Fiat Egea fiyatı ne kadar?
Fiat Egea, uygun fiyatı, geniş iç mekanı, yakıt verimliliği ve kullanışlılığı ile ülkemizde en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Türkiye'de özellikle Fiat'ın Bursa'daki üretim tesisi olan Tofaş Fabrikaları'nda üretilen ve satılan Egea, Türkiye pazarında oldukça popüler haline geldi. Fiat Egea 2023 güncel fiyat listesi haberimizde.
FİAT EGEA 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
FİAT EGEA EASY
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 614.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 555.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 759.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 725.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 857.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 818.900 TL
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 639.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 629.900 TL
FİAT EGEA URBAN
1.3 M.Jet 95 HP
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 777.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 767.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 854.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 815.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 901.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 860.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 939.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 929.900 TL
FİAT EGEA LOUNGE
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 681.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 671.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 819.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 809.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 912.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 902.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 981.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 971.900 TL
FİAT EGEA HATCHBACK
STREET
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 635.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 625.900 TL