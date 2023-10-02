Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross güncel fiyat listesi
İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından üretilen Egea Sedan, Hatchbak, Cross ve Cross Wagon paketleriyle satışa sunuluyor. Ülkemizde en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea donanım, yakıt ve tasarımıyla kullanıcıların dikkatını çekiyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte Fiat Egea güncel fiyat listeleri de sıfır araba alacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Fiat Egea güncel fiyat listesi.
FİAT EGEA EKİM AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
EGEA SEDAN
EASY
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 767.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 729.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 935.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 893.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.051.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.003.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.154.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.144.900 TL
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 789.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 779.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 953.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 943.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.041.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 994.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.123.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.072.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.194.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.184.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 839.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 829.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.003.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 993.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.132.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.122.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.244 900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.234.900 TL
LİMİTED
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 889.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 879.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.182.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.172.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.294.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.284.900 TL
HATCHBACK
STREET
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 789.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 779.900 TL
CROSS
STREET
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 812.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 802.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 957.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 947.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.078.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.068.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.210.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.200.900 TL
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 852.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 842.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.034.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 987.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.162.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.108.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.240.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.230.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 902.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 892.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.168.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.158.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.290.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.280.900 TL
LİMİTED
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 952.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 942.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.218.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.208.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.340.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.330.900 TL
CROSS WAGON
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.140.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.130.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.262.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.252.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.033.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.023.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.190.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.180.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.312.900 TL