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Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi - 2023

Fiat Egea Ekim ayı güncel fiyat listesi, sıfır araba alacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İtalyan otomobil devi Fiat’ın Egea modeli ülkemizde 2023 yılında 57 bin satış yaparak en çok satılan araba modeli arasında yer aldı. Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon paketleriyle satışı sunulan Egea, hem yakıt hem tasarım hem de ekonomik fiyatlarıyla birçok kişinin gözdesi haline geldi. Peki, Fiat Egea sıfır fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross Ekim ayı güncel fiyat listesi.

15:09 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross güncel fiyat listesi

Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross güncel fiyat listesi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından üretilen Egea Sedan, Hatchbak, Cross ve Cross Wagon paketleriyle satışa sunuluyor. Ülkemizde en çok satan araba modelleri arasında yer alan Fiat Egea donanım, yakıt ve tasarımıyla kullanıcıların dikkatını çekiyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte Fiat Egea güncel fiyat listeleri de sıfır araba alacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Fiat Egea güncel fiyat listesi.

FİAT EGEA EKİM AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

EGEA SEDAN

EASY

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 767.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 729.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 935.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 893.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.051.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.003.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.154.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.144.900 TL

URBAN

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 789.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 779.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 953.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 943.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.041.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 994.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.123.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.072.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.194.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.184.900 TL

LOUNGE

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 839.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 829.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.003.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 993.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.132.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.122.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.244 900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.234.900 TL

LİMİTED

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 889.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 879.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.182.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.172.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.294.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.284.900 TL

HATCHBACK

STREET

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 789.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 779.900 TL

CROSS

STREET

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 812.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 802.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 957.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 947.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.078.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.068.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.210.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.200.900 TL

URBAN

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 852.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 842.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.034.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 987.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.162.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.108.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.240.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.230.900 TL

LOUNGE

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 902.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 892.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.168.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.158.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.290.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.280.900 TL

LİMİTED

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 952.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 942.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.218.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.208.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.340.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.330.900 TL

CROSS WAGON

URBAN

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.140.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.130.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.262.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.252.900 TL

LOUNGE

1.0 Firefly 100 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.033.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.023.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.190.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.180.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.312.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.302.900 TL



#Fiat Egea
#Cross
#Sedan
#Hatchback
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