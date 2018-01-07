Fiat Egea fiyatı ne kadar? Fiat Egea özellikleri!

Fiat Egea, 2016'da olduğu gibi geçen yıl da "Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli" oldu. Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2017'de ulusal pazarda 120 bin 49 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu "etkin" sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, Türkiye’de yılın en çok satan otomobil modeli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri" kapsamında, 2017 yılı pazar sonuçlarına göre "Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili" unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan, 42 bin 990 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Hatchback ve Station Wagon karoserli modelleri ile geçen yıl 47 bin 704 satış adedine ulaşan Egea ailesinin, 2015 yılından bu yana gerçekleşen toplam satışları ise 91 bin 638 adede yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Egea Sedan'ın, 2016'da olduğu gibi geçen yılın da en çok tercih edilen otomobili olmasından ötürü Tofaş ailesi olarak gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sedan, Hatchback ve Station Wagon karoser seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduğumuz Egea ailesinin Sedan versiyonunun 2017 yılında satış rakamı 42 bin 990 adede ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamda 47 bin 704 adet satış rakamına ulaşan Fiat Egea ailesi, Kasım 2015'te pazara sunulduğu ilk günden bu yana toplamda 91 bin 638 adetlik satış adedine ulaşarak haklı başarısını ortaya koydu. İç pazarda olduğu gibi dünya pazarlarında da satışa sunulduğu ilk günden bu yana önemli bir satış başarısı elde eden Fiat Egea’nın Türkiye’de 2 yıldır en çok satılan model olması bizim için büyük bir gurur."

Fiat markasının, geçen yıl 120 bin 49 adetlik satış ile 2016'ya göre satışlarında yüzde 13’lük artış gerçekleştirdiğini aktaran Aytaç, "Egea’nın artan performansıyla otomobil satışlarımız yüzde 17 artış gösterdi. Bu yıl ayrıca, hafif ticari araç satışlarımız da yüzde 9,2 oranında artış gösterdi. Kasım sonu itibarıyla açıklanan 11 aylık TÜİK verilerine göre, 29 ilde satış şampiyonu olan Fiat markasının gururu Egea model ailesinin 2018 yılında da başarısını artıracağına ve Türkiye pazarında daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FIAT EGEA FİYATLARI:

Easy 1.4 Fire 95 HP 65.400 TL 68.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 78.400 TL 86.900 TL

Comfort 1.6 M.Jet 120 HP DCT 98.400 TL 101.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 70.900 TL 74.900 TL

Urban 1.6 E-Torq 110 HP AT6 83.400 TL 86.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 86.900 TL 92.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 120 HP 89.900 TL 95.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 120 HP DCT 99.400 TL 104.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 75.400 TL -

Lounge 1.6 E-Torq 110 HP AT6 87.900 TL -

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 91.400 TL -

Lounge 1.6 M.Jet 120 HP 95.400 TL -

Lounge 1.6 M.Jet 120 HP DCT 103.900 TL -

Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 90.400 TL 92.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP 96.900 TL 101.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 106.400 TL 110.900 TL

FIAT EGEA ÖZELLİKLERİ

TASARIM

Krom kapı kolları

Gövde rengi tamponlar

Gövde rengi yan aynalar

16’’ jantlar ve jant kapakları (205/55 R16)

KONFOR

City fonksiyonlu elektrikli direksiyon

Manuel klima

Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar

Elektrikli ön ve arka camlar

Yol bilgisayarı

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Eve kadar takip sistemli farlar

Fonksiyonel direksiyon

Stepne (195/65 R15)

Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarı

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

3. arka kafalık

Eşya gözlü ön kolçak

GÜVENLİK

ABS (Kilitlenme karşıtı frenleme sistemi)

EBD (Elektronik fren güç dağılımı)

BAS (Panik fren destek sistemi)

ESP (Elektronik stabilite kontrolü)

TCS (Çekiş kontrol sistemi)

MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi)

ERM (Devrilme önleme sistemi)

DST (Dinamik geribildirimli direksiyon sistemi)

TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi)

Yokuş Kalkış Destek Sistemi

Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları

Yangın önleme sistemi

ISOFIX

Gündüz sürüş farları

Immobilizer

TEKNOLOJİ

Uconnect™ VP1 radyo/mp3 çalar

Bluetooth bağlantısı

USB & Aux-in soketleri

4 hoparlör (160 W)