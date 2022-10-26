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Filtre kahve nasıl yapılır? Faydaları neler?

Dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden filtre kahve, hem güne zinde ve enerjik bir başlangıç için hem de sağlık için oldukça önemli bir içecek. Uzmanların günde en az 1 bardak tüketilmesini tavsiye ettiği filtre kahvenin yapılışı da bir o kadar basit. Fakat filtre kahveyi en güzel şekilde içebilmeniz için bazı püf noktalar bulunuyor. Bu haberimizde sizlere filtre kahve ile ilgili her şeyi anlatmaya çalışacağız. Peki iyi bir filtre kahve nasıl yapılır? Hangi yöntemlerle demlenir? Püf noktaları neler? Filtre kahvenin farkı nedir? Faydaları neler? Günde en fazla kaç bardak filtre kahve içilmeli? Kimler filtre kahve içemez? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filtre kahve nasıl yapılır? Faydaları neler?
Filtre kahve

Ülkemizde hem Türk kahvesi hem filtre kahve severek tüketilen içeceklerden bir tanesi. Filtre kahve içmek için genel olarak makineler tercih edilse de bu işi keyifle yapmak ve aroma almak isteyenler farklı yöntemler denemektedir. Filtre kahve yaparken çoğu zaman ilk odaklandığımız nokta ne kadar suya ne kadar kahve koymamız gerektiğidir. Bu elbette önemlidir ancak güzel bir filtre kahve yapılışı için kesinlikle yeterli değildir. İşte detaylar.

FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR?

FRENCH PRESS

Suyu kaynatın ve ağzı açık şekilde 1 dakika bekleyin.

Beklerken kullanacağınız french press ve fincanları sıcak sudan geçirin.

French presse her bir fincan için ortalama 1,5 tatlı kaşığı filtre kahve koyun.

Kahvenizi daha sert istiyorsanız kahve oranını arttırmanız yeterli olacaktır. Daha yumuşak istiyorsanız, bu oranı azaltmak yerine süt eklemeyi tercih edin.

Hazırladığınız sıcak suyun yarısını kahvenizin üzerine dökün. 15 saniye kadar bekledikten sonra 1 dakika boyunca kahvenizi hızla karıştırın.

Filtre kahve bu sayede kabaracaktır. Daha sonra sıcak suyunuzun kalanını kahvenizin üzerine yavaş yavaş ve gezdirerek boşaltın ve son 1 kez karıştırın.

French presinizi süzme görevi görecek olan üst kısmı ile kapatın, süzdürmeye başlamadan önce 4 dakika kadar bekleyin.

4 dakikanın sonunda french pressinizi kahvenizi süzdürmek için, acele etmeden yavaş yavaş bastırın. Kahveniz hazır!

FİLTRE KAHVE DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI NELER?

> Kahve soğuk ekipmanlarla yapılmamalıdır. Kullanacağınız French Press aparatını ve fincanı mutlaka sıcak su ile çalkalayın.

> Filtre kahve nasıl yapılır sorusunun cevabını ararken ilk dikkat etmeniz gereken noktadır ekipmanların ısısı. Kahve için kullanacağınız suyun ısısı asla kaynar seviyede (100 derece) olmamalıdır.

> Kaynar su kullanmak, kahvenin yanmasına ve acımasına neden olur. Bu da kahvenizin o güzel aroması yerine daha acımsı bir tat almanız anlamına gelir.

> Suyu kaynattıktan sonra mutlaka ağzı açık şekilde 1 dakika kadar bekleyin. Bu sayede suyun ısısı 92-94 derecelere kadar düşecektir. Bu filtre kahve yapmak için ideal ısıdır.

FİLTRE KAHVE DEMLEME YÖNTEMLERİ NELER?

> French Press ile Filtre Kahve Hazırlama

> Filtre Kahve Makinesi ile Filtre Kahve Hazırlama

> Makinesiz Filtre Kahve Hazırlama

> Cezvede Filtre Kahve Hazırlama

KAHVE MAKİNESİ İLE FİLTRE KAHVE YAPMA

> Filtre kahve makinelerinde ilk olarak makinenin haznesine yeterli miktarda suyu eklemelisiniz.

> Suyu ekledikten sonra kahve filtresinin bulunduğu bölüme kahvenizi koymalısınız.

> Makinenizde filtre bölümü yoksa aynı bölgenin kenarlarına boşluk kalmayacak biçimde kahveyi eklemelisiniz.

  • NOT: Filtre kahve yaparken kaç kaşık kahve kullanacağınız makinenin boyutuna, özelliklerine ve ne kadar su kullandığınızda göre değişkenlik gösterecektir.

FİLTRE TORBASI İLE FİLTRE KAHVE DEMLEME

Filtre torbaları en hızlı ve basit filtre kahve hazırlama yöntemidir. Burada tek ihtiyacınız olan kahve filtresi ile ip.

> Öğütülmüş kahvenizi kahve filtresine yerleştirin.

> Filtreyi bohça haline getirin ve iple bağlayın.

> Filtre torbasını fincanın içine koyun.

> Kaynar suyu yavaşça torbanın üstüne dökün.

> 4-5 dakikada kahveniz hazır olacaktır.

CEZVEDE FİLTRE KAHVE DEMLEME

> Öncelikle suyu cezvede kaynamadan bir tık öncesine kadar ısıtın.

> Ortalama 80 dereceye ulaşınca ocağın altını kapatın ve filtre kahveyi ekleyin.

> Filtre kahve demleme süresi bu yöntemde kısadır.

> 10-15 saniye karıştırın ve filtre kağıdına dökün.

FİLTRE KAHVENİN DİĞER KAHVELERDEN FARKI NEDİR?

Filtre kahve, toplanan kahve çekirdeklerinin uygun bir makine yardımıyla belli bir incelikte öğütülmesi ile elde edilir.

Granül kahve ya da bilinen diğer adıyla hazır kahve ise kahve çekirdeklerinin toplanıp toz haline getirilmesinden sonra çeşitli kurutma yöntemleriyle kristalleştirilerek oluşturulur.

FİLTRE KAHVE FAYDALARI NELER?

> Filtre kahvenin düzenli tüketimi yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olur.

> Filtre kahve enerji verici bir özelliğe sahiptir.

> Filtre kahve dopamin hormonunu yükseltmeye yardımcı olur. Bu yüzden düzenli kahve tüketimi depresyona girmeye engel olur.

> Filtre kahve düzenli bir şekilde tüketildiğinde karaciğer sağlığına iyi gelir.

> Parkinson hastalığının ortaya çıkmasını engelleyici bir özelliği olduğu ifade edilir.

> Stresi azaltıcı etkisi bulunur.

> Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

> İdrar söktürücü bir özelliği bulunduğu bilinmektedir.

> Filtre kahve zihinsel fonksiyonlarını da olumlu etkiler.

> Gün içinde vücudumuzun ihtiyacı olan minerallerin ve vitaminlerin bir kısmını karşılar.

> Kafeinsiz filtre kahve faydaları da filtre kahve ile aynıdır. Sadece uykusuzluk durumunu gerçekleştirmez.

GÜNDE EN FAZLA KAÇ BARDAK FİLTRE KAHVE İÇİLMELİ?

Yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketimi yararlı etkiler sağlar. Yani maksimum kafein alımı günde 400 miligram geçmemeli yani 3 tatlı kaşığı kahveyi geçmemeli.

KİMLER FİLTRE KAHVE İÇEMEZ?

Uzmanlara göre Reflü, ülser, gastrit gibi sindirim sistemi problemi olanlar, akut veya kronik ishali olanlar, hipertansiyon hastaları ve yüksek kolesterolü olanların kahve içmemesi gerekir. Kan potasyum seviyesi yüksek olanların, karaciğer veya böbrek problemleri yaşayanlarında kahveden uzak durması gerekiyor.

Azı yarar fazlası zarar: Kahve sağlığımızı nasıl etkiliyor?
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İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikoterapist Selin Yurdakul, günlük hayatta en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen Türk kahvesinin birçok büyük hastalığı önlediğini belirtti.
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Başta tip 2 diyabet, safra ve böbrek taşı, Parkinson, bazı kanser türleri, gibi önemli hastalıkları önlediğini söyleyen Yurdakul, “Sabah kahvesi, dost kahvesi, sınav kahvesi ve aklıma gelmeyen nice şekliyle kahve pek çok kişinin hayatında önemli bir yer kaplıyor. Peki bu kadar hayatımızda olan kahve sağlığımızı nasıl etkiliyor?
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Araştırmaların çoğu olumlu yönde sonuçlar gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise miktarı, günde 4 fincanı geçince bağımlılık riski artıyor. Son zamanlardaki bilimsel araştırmalarda kahve kafeinin moleküler yapısı adenozine benzediği görülüyor. Adenozin reseptörlerine bağlanarak etkisini antagonize ediyor, dopamini arttırıyor ve sinir sistemini uyarıyor.
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Karaciğerde metabolize olur. Genetik olarak bazı insanların kafein yıkımında rol alan enzimi yavaş çalıştığından kafein etkilerine daha hassas olur. Kahvenin faydalarına baktığımızda ağrı hissini azalttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra safra ve böbrek taşı oluşmasını azaltır. Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalini azaltır, nöroprotektif etkisi vardır. İştahı azaltır, metabolizma hızını arttırır. Tip 2 diyabet gelişme riskini azaltır. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.
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Zihinsel performansı arttırır, depresyon riskini azaltır. Endometrial kanser, meme kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri, safra kesesi ve karaciğer kanseri riskini azaltır” ifadelerini kullandı.
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Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin yaşam ömrünü uzattığını da hatırlatan Yurdakul, “Faydalarının yanı sıra fazla tüketildiğinde anksiyeteyi tetikler. Uyku bozukluğuna sebep olur. Huzursuzluk hissi, gerginlik, yerinde duramama, düşünce uçuşmaları gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Premenstrual sendromun şiddetini arttırır.
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Yüksek miktarlarda uzun süre tüketildiğinde bağımlılık ve doza bağlı tolerans gelişimi riski vardır.
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Reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olanların semptomlarını tetikler. Hamilelerde bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasına sebep olur. Fakat günlük 4 fincana kadar tüketim yapmamız durumunda bu olumsuzlukların görülme sıklığının en aza indiğini söyleyebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.
Azı yarar fazlası zarar: Kahve sağlığımızı nasıl etkiliyor?
İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikoterapist Selin Yurdakul, günde 2 ila 4 fincan kahve tüketmenin ömrü uzatarak birçok önemli hastalığı önlediğini 4 fincandan fazla tüketilen kahvenin ise insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Peki Kahvenin faydaları nelerdir? Kahvenin zararları nelerdir? Kahve içmek zararlı mı?
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Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.

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