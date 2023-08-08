|
Özgün

Fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! İşte Giresun ve levant fındık alım fiyatı

Fındık alım fiyatları Karadeniz çiftçileri tarafından merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğa, kabine sonrası yaptığı açıklamada Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

09:29 . 8/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Fındık fiyatları ne kadar oldu?

Fındık fiyatları ne kadar oldu?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik.
Giresun kalite fındık
için kg başına 84 lira,
levant kalite
için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Giresun ve levant fındık fiyatları ne kadar?

Erdoğan yaptığı açıklamada
2023 yılı fındık alım fiyatları
nı şu sözlerle duyurdu; "16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimiz fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. "Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleme ödemesi ile ilgili olarak ise "Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerime ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Dillendiren serzenişleri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmaktır. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Yatırıma ve istihdama öncelik vererek, Türkiye'yi güçlendirdik. Milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiğimiz bir Türkiye var. Tüm bunları 66 milyondan 86 milyon çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik." dedi.

#fındık fiyatları
#giresun fındık alım fiyatı
#Levant kalite fındık fiyatı
28 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çorum’da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı