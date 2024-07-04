Yaş çay alım fiyatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonu açıldı. Çay alım sezonunun açılması ile birlikte çay üreticileri 2024 yaş çay taban fiyatı ne kadar olacak? Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti.2024 yılı yaş çay alım fiyatı belirlendi. Peki Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar, belli oldu mu? İşte yaş çay bedeline ilişkin detaylar.