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2024 fındık fiyatları açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı üreticiler tarafından merak konusu. Peki, 2024 fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Peki fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 yılı fındık fiyatlarında son durum...

16:00 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fındık fiyatları 2024
Fındık fiyatları 2024

Temmuz ayıyla birlikte fındık fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Fiyat belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile fındık fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki 2024 fındık fiyatları ne zaman belli olacak? Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık fiyatları ne kadar?

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

FINDIK FİYATLAR NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı fındık fiyatlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." demişti. 2024 yılı fındık fiyatları Ağustos ayıda açıklanması bekleniyor.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i Türkiye’de üretiliyor. Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.



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